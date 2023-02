Calciomercato, possibile cessione in prestito per un centrocampista? L’idea del Milan

La possibilità di vederlo altrove. Si sa, il calciomercato non si comprende solamente degli acquisti, ma anche di eventuali cessioni. Un rapporto incrinato, un’offerta impossibile da rifiutare, una stagione non all’altezza delle aspettative, tanti sono i motivi che spingono le società a “liberarsi” di alcuni elementi della rosa.

Come tutte, anche il Milan dovrà iniziare a pensare in chiave cessioni, in vista della prossima cessione del mercato estivo. Tanti i nomi già trapelati, di coloro che potrebbero divenire le “vittime sacrificali” del diavolo: tra di loro c’è anche il nome di Yacine Adli.

Il centrocampista transalpino classe 2000, arrivato la scorsa estate dal Bordeaux per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, ha finora accumulato solamente 114 minuti divisi in quattro partite con la maglia dei rossoneri, non convincendo del tutto tifosi e dirigenza. Che sia uno dei prossimi partenti?

Yacine Adli Milan

Yacine Adli: quale sarà il suo futuro?

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe pensare ad un eventuale cessione in prestito per Adli. Per l’ex Paris Saint-Germain potrebbe essere l’occasione di riacquistare fiducia e consapevolezza nei propri mezzi.

Giulio De Pino