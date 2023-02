Diritti TV, novità in arrivo: dove si potrà vedere la Champions League dal 2024!

Non poche le novità in tema Champions League che dopo la riforma porta con sé ulteriori importanti cambiamenti. Tra questi, la trasmissione delle partite di Champions, con decisiva vittoria di Sky per il bando del prossimo triennio.

Una significativa novità per la pay tv di Comcast, dal 2024 quasi totalmente padrona dei diritti della prestigiosa competizione calcistica europea.

La nuova Champions League sarà così visibile soprattutto su Sky, con le dirette di tutte le partite, tranne quella del mercoledì che verrà invece trasmessa da Amazon.

L’Uefa, la tv di Comcast e la società di Bezos ha così definitivamente siglato gli accordi per i diritti tv, come riferisce anche Calcio e Finanza.

Champions League

Sky si aggiudica i diritti per la Champions: quasi totale esclusiva

Sky dovrebbe decidere se rivendere gli stessi diritti per la trasmissione di una partita in chiaro a giornata oppure su Tv8.

Un dominio che si direbbe quindi pressoché totale quello di Sky per il triennio 2024-2027, con un numero senza precedenti di partite a disposizione, visto l’ampliamento degli incontri futuri.

A questo sarebbe da aggiungere la non indifferente eliminazione di paletti Antitrust, che impedivano alla pay tv di avere esclusive sul web. Si fa così ora invece maggiore spazio a un controllo quasi capillare dell’offerta da parte di Sky.

L’ultima asta per il triennio 2021-2024 in Italia vedeva i diritti spartiti tra tre player. Oltre a Sky, con una spesa di circa 100 milioni per 121 partite sulla piattaforma, c’erano infatti anche Amazon e Mediaset. Amazon, con 80 milioni per la migliore partita del mercoledì in esclusiva e Mediaset, con 42 milioni per trasmettere in chiaro la migliore del martedì e sul web le altre 121.

Liliana Longoni