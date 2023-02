Prestazioni convincenti, Pioli lo esalta in conferenza stampa: l’ha rivelato sul calciatore rossonero

Domani pomeriggio il Monza ospiterà il Milan nell’anticipo della 23° giornata di Serie A. La squadra di Palladino è in forma e si trova al decimo posto in classifica a pari punti con la Juventus mentre il Milan sembra aver ritrovato un’identità dopo la vittoria in Champions League.

Il successo nella gara di andata contro il Tottenham ha restituito certezze alla squadra di Pioli, che ha trovato una nuova veste per il suo Milan adottando il 3-4-2-1.

In conferenza stampa l’allenatore del Milan ha fatto il punto della situazione e ha commentato gli ultimi successi dei rossoneri: “Veniamo da due buonissime partite e vedremo di giocare bene domani“.

Conferenza Pioli Thiaw

Fa i complimenti a Palladino per gli ottimi risultati ottenuti con il Monza e prepara l’ambiente ad una sfida che si preannuncia non facile per i suoi.

Fra le domande dei giornalisti Pioli trova anche il tempo per elogiare Thiaw, il difensore che ha sorpreso tutti all’esordio in Champions League conto gli inglesi.

“Io non scopro talenti, io cerco solo di migliorarli e allenarli. Sta facendo molto bene, è un difensore moderno che abbina fisicità e velocità, ha le caratteristiche per diventare molto forte”.

Il tecnico emiliano si coccola il suo talento, per il quale si profila un roseo futuro se le prestazioni degli ultimi giorni sono indicative della sua qualità.

Francesco Buffa