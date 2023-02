“Theo Hernandez e Leao fuori forma?” La risposta di Pioli non lascia dubbi

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A con il Torino, Stefano Pioli ha analizzato la sfida contro la squadra di Ivan Juric.

Tra i tanti temi trattati dal tecnico rossonero, c’è stato anche quello relativo alle prestazioni di alcuni giocatori, in particolare Rafael Leao e Theo Hernandez, i quali, dopo i Mondiali in Qatar, hanno ricevuto diverse critiche dai tifosi del Diavolo per l’atteggiamento mostrato in campo.

Le parole di Pioli su Theo Hernandez e Leao

Queste le dichiarazioni del tecnico:

Pioli, Leao, Theo Hernandez

Su Leao:

“Leao è un giocatore importante per me e per la squadra. Dopo il Mondiale avevamo pensato ad un ritorno graduale, poi però visti gli infortuni, sono stato costretto a schierarlo subito. A Salerno ha fatto molto bene, poi ha perso un po’ di brillantezza. Sta bene, è molto più felice quando gioca; lo vedo molto motivato e molto concentrato”.

Su Theo Hernandez:

“Credo che per Theo valga il discorso fatto per Rafa, la mia idea era di non farlo giocare a Salerno ma abbiamo dovuto impiegarlo a causa dell’infortunio di Ballo-Touré. Ha avuto un calo fisiologico, forse perdere la finale Mondiale fa male, ma sta bene“.