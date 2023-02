De Ketelaere, tutto il Milan è con lui: il piano di Pioli

Charles De Ketelaere è stato certamente l’acquisto più importante del mercato estivo rossonero. Il trequartista belga, pagato oltre 30 milioni di euro, nell’idea di Maldini era l’uomo che avrebbe permesso al Milan di fare un ulteriore salto di qualità dopo la vittoria dello scudetto.

Fino a questo momento, però, l’esperienza in maglia Milan di De Ketelaere è stata tutt’altro che positiva.

Arrivato con un bagaglio di pressioni elevato, il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative e Stefano Pioli, dopo un avvio di stagione da titolare, gli ha preferito Brahim Diaz.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione di De Ketelaere. Dopo mesi di totale appannamento, nelle ultime settimane è sembrato in leggera ripresa. Per il belga sono arrivate anche diverse occasioni da gol, alcune limpide come quelle contro il Monza, ma il suo score è fermo ancora a 0 reti siglate in questa stagione.

Lo spogliatoio è con De Ketelaere: il gesto di Leao

Secondo quanto riportato dalla “Rosea“, però, la squadra sembra essersi raccolta attorno al suo numero 90. In particolare, Rafael Leao sembra supportarlo molto sia dentro che fuori il rettangolo di gioco.

Di seguito quanto evidenziato:

“Rafa glielo ha sussurrato all’orecchio quando De Ketelaere ha mancato il gol del 2-0 in Champions e lo ha messo per iscritto, in bianco su verde sui social, nella serata di sabato: “My boy it’s coming”. “Ragazzo mio, il gol sta arrivando”. De Ketelaere, evidentemente colpito dall’affetto, è tornato a pubblicare un post Instagram dopo quasi tre mesi. Una serie di foto in cui Brahim Diaz e Rafa Leao lo

abbracciano con un testo basico: un cuore rosso e un cuore nero. Significato chiarissimo. Tra tanti

segnali di affetto, quello di Brahim vale doppio perché arriva dal suo rivale diretto per una maglia: CDK

in questo 3-4-2-1 può giocare anche a sinistra, al posto di Leao, ma la sua posizione naturale è quella

di Diaz”.

Charles De Ketelaere Milan

Un ulteriore attestato di stima nei confronti di Charles De Ketelaere è arrivato direttamente dal tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli:

“Continui a credere nelle sue qualità, come faccio io. L’importante è che abbia certe occasioni, il gol arriverà. Gli manca solo quello e significherebbe tanto: è giovane e sperava di fare subito di più. Ha avuto bisogno di più tempo di quello atteso per inserirsi e capire un nuovo ambiente”.

Fino a questo momento, De Ketelaere ha disputato 722′ con la maglia del Milan in Serie A. Tra attaccanti e trequartisti, solo Success dell’Udinese ha giocato di più senza mai andare in gol.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Pioli intende farlo partire ancora dalla panchina nel big match contro l’Atalanta, mentre avrà le sue chances dal primo minuto contro la Fiorentina.