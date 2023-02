Debiti bancari, l’Uefa effettua il rapporto: svelata la situazione del Milan

La Uefa ha effettuato il consueto rapporto annuale sullo stato del calcio europeo. Il massimo organo del calcio continentale ha fornito informazioni riguardo alle situazioni finanziarie dei club e allo stato di indebitamento delle varie società.

Dal Covid in poi è apparso inevitabile un peggioramento delle condizioni finanziarie delle varie società italiane e non solo. In tutta Europa infatti non mancano club con debiti bancari, purtroppo anche la Serie A è ben rappresentata in questa speciale classifica.

Milan Uefa Debiti

Il Milan segue Inter, Roma e Juventus

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra le italiane spiccano Inter, Roma, Milan e Juventus. Questo l’ammontare dei debiti per le quattro compagini:

Inter: 390 (+77 rispetto al 2019)

Roma: 271 (+45 rispetto al 2019)

Juventus: 223 (-250 rispetto al 2019)

Milan: 71 (-25 rispetto al 2019)

Quarto posto per il Diavolo con 71 milioni di euro di debiti bancari, i rossoneri hanno fatto registrare un miglioramento delle condizioni da quattro anni a questa parte.

Prendendo in considerazione l’intero calcio europeo è il Tottenham a versare in peggiori condizioni, gli Spurs fanno registrare oltre 1000 milioni di debiti.