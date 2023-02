DOVE VEDERE MILAN ATALANTA – Domani alle ore 20.45 il Milan di Stefanio Pioli affronterà l’Atalanta di Gasperini, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A.

Uno scontro diretto importantissimo per provare a conquistare un posto valido per l’Europa che conta. I rossoneri, al momento, si trovano al terzo posto con tre punti in più rispetto all’Atalanta quinta. Una vittoria potrebbe consolidare ulteriormente il terzo posto.

Sia Pioli che Gasperini hanno presentato la sfida in conferenza stampa alla vigilia del match.

Dove vedere Milan Atalanta

Il match in programma domani alle ore 20.45 si disputerà al San Siro.

La gara in questione verrà trasmessa in esclusiva su DAZN: sarà necessario scaricare l’app su smart tv compatibili, o su console di gioco come Xbox e PlayStation o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box

Inoltre sarà possibile vederla in diretta streaming sempre su DAZN e sarà necessario scaricare l’app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

In telecronaca ci saranno Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo

Le probabili formazioni

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga.