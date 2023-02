Milan-Atalanta, Ederson lancia la sfida ai rossoneri: “Sappiamo come batterli”

Intervistato da L’Eco di Bergamo, Èderson, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a due giorni dalla sfida di campionato contro il Milan a San Siro. Queste le parole dell’ex Salernitana.

Sulla sua stagione con l’Atalanta:

“In questo anno penso di aver fatto buone cose ma mi manca ancora qualcosa. Mi sto ambientando e sto crescendo in ogni partita. Mi sto adattando ma servono tempo e pazienza”.

Le parole di Ederson prima di Milan-Atalanta

Il centrocampista di Gasperini ha poi aggiunto:

Ederson, Milan, Atalanta

Sul Milan:

“Possiamo giocare una grande partita in una sfida d’alta classifica. Tutti noi vorremmo giocare la Champions ma non è un’ossessione. Il Milan ha tanti buoni giocatori, ma Leao sta facendo molto bene: se è in forma può fare tutto, però è meglio che stavolta non segni. Noi abbiamo fiducia e voglia di vincere, così possiamo pensare di portare a casa i tre punti. Anche noi abbiamo a disposizione un ottimo organico”.

Sul sogno di giocare con la nazionale brasiliana:

“Ci penso da tempo, è un sogno che sto inseguendo. Credo che giocando all’Atalanta potrei avere più possibilità, ma devo ancora migliorare molto. Mi ispiro molto a Casemiro”.