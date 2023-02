Gullit sul Milan: “Difficoltà oltre le attese”, poi il commento su De Ketelaere

Ruud Gullit, vera e propria icona del mondo rossonero, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’olandese ha scritto la storia del Milan, conquistando il pallone d’oro nel 1987 e vincendo due Champions League nelle stagioni 1988/1989 – 1989/1990.

Tante le tematiche trattate all’interno di questa chiacchierata: dall’impatto di De Ketelaere con il calcio italiano alle difficoltà della squadra in questa stagione.

Gullit predica calma per De Ketelaere: “Usciranno le sue qualità”

Gullit sulla stagione in corso: “Difficile. Stanno combattendo e soffrendo. Finora non tutto è stato facile come lo scorso anno. Magari perché nel 2021-22 ogni cosa è andata nel verso giusto, mentre adesso risulta tutto più difficile. In questa prima parte di stagione le cose sono state più complicate di quello che un po’ tutti si aspettavano, ma nel calcio non sai mai: in Champions hanno vinto l’andata degli ottavi contro il Tottenham. Vediamo come finisce“.

De Ketelaere: “Il belga è giovane ed ha talento. Il calcio italiano non è semplice e bisogna capirne le difficoltà, adattarsi alla tattica. Aveva iniziato bene, ma poi si è un po’ perso. Sono convinto che, se gli daranno tempo e fiducia, farà bene“.