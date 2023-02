Milan-Torino, Juric deluso: “Meritavamo di vincere”

Dopo la vittoria nella partita di andata e quella in Coppa Italia, il Torino di Juric non trova la terza vittoria stagionale contro il Milan: i granata hanno perso di misura contro la squadra rossonera, complice un gol di testa di Olivier Giroud.

Il Milan era chiamato al riscatto, ma il Torino non ha certo messo in campo una brutta prova.

Milan-Torino, le parole di Juric nel post partita

Al termine della gara tra Milan e Torino, che ha aperto la 22° giornata di Campionato, Ivan Jurić, allenatore del Toro, è intervenuto ai microfoni di DAZN, analizzando la prova dei suoi ragazzi:

“Secondo me abbiamo fatto molto bene, ci voleva un pò più di qualità e non l’abbiamo messa. Una partita giocata bene, abbiamo sbagliato occasioni dove dovevamo fare gol. La partita in casa è stata più difficile di questa; questa l’abbiamo dominata. A tratti ci mancava la qualità che spesso le squadre piccole non hanno.“

Juric Torino Milan

“Dentro di me c’è consapevolezza che questo tipo di gare non riusciamo a vincerle: domini, ma non vinci. Manca qualcosa per vincere queste gare.“

Al termine dell’intervista, Juric si è espresso sulla prestazione del giovane Gineitis, classe 2004:

“Si allena con noi da 2/3 mesi, può diventare un buon giocatore: poteva fare meglio, è un classe 2004 e deve ancora crescere, anche fisicamente. Ha fatto una partita solida, ma ha grandi margini di miglioramento.“

Alice Bonora