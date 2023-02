Il Milan guarda in Grecia: colpo da 10 milioni per la trequarti!

Il Milan ci ha abituati in questi anni a colpi semisconosciuti, che si sono poi rivelati fondamentali. Secondo un’indiscrezione raccolta dai colleghi di tuttomercatoweb.com i rossoneri sarebbero sulle tracce del giovane trequartista greco classe 2003 Giannis Konstantelias, in forza al PAOK Salonicco.

Questa, una trattativa che non sarà facile portare a termine, anche in virtù della forte concorrenza.

Konstantelias Milan

Il Milan vuole Konstantelias: il Paok chiede almeno 15 milioni

Giannis Konstantelias è uno dei maggiori talenti dal campionato greco. Per il calciatore si sarebbe mosso Paolo Maldini che avrebbe pronti 10 milioni sul piatto da offrire per convincere il PAOK. La società ellenica, dal canto suo, fa i suoi interessi: per meno di 15 milioni il classe 2003 non si muove.

Oltre all’interesse dei rossoneri, da registrare anche quello di Siviglia e Salisburgo. Anch’essi, però, non hanno alzato l’offerta oltre i 10 milioni di euro. La trattativa prosegue nell’ombra ma la società rossonera ha le idee chiarissime: Giannis Konstantelias è un giocatore dal futuro assicurato.