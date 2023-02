Milan, non si sblocca il rinnovo di Leao: il punto

Sarà il Milan di Stefano Pioli ad aprire le danze della ventiduesima giornata di Serie A. I rossoneri, infatti, affronteranno questa sera a San Siro il Torino di Ivan Juric, che nel corso della stagione ha già battuto il Diavolo sia nel match d’andata in campionato, sia in Coppa Italia.

Oltre alle questioni di campo, però, in casa Milan c’è grande attenzione anche per quanto riguarda i rinnovi di alcuni elementi della squadra.

Se il prolungamento di contratto di Giroud sembra ormai in via di definizione, lo stesso non si può dire di quello di Rafael Leao.

Milan, tutto fermo per il rinnovo di Leao: trattativa in fase di stallo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, non ci sono novità sul futuro dell’attaccante portoghese, il quale è totalmente concentrato per tornare ad essere il giocatore devastante che lo scorso anno ha permesso al Milan di portare a casa il diciannovesimo scudetto della storia rossonera.

In questo momento, dunque, la trattativa è in una vera è propria fase di stallo, alla quale, però, bisognerà dare necessariamente una svolta nelle prossime settimane.