Maignan verso il rientro, spunta la data: le ultime sugli infortuni

Settimana perfetta per il Milan di Stefano Pioli che ieri sera ha concluso una settimana perfetta terminata con tre vittorie per 1-0 ai danni di Torino, Tottenham e Monza.

Ieri sera i rossoneri hanno dato un’ulteriore prova della ritrovata solidità difensiva nonostante un Monza arrembante in diverse fasi della partita, anche un po’di fortuna ha aiutato la banda di Pioli soprattutto nell’occasione del tiro di Patrick Ciurria che è terminato sul palo per poi sbattere sulla schiena di 2121 per poi sbattere ancora sul montante.

Nelle ultime partite il portiere romeno ha dato una certa sicurezza dopo le moltissime critiche ricevute, ma ben presto potrebbe riaccomodarsi in panchina visto che il rientro di Mike Maignan sembra finalmente imminente.

Maignan Milan rientro

Infortunio Maignan, fissata la data del rientro

Stando infatti a quanto riportato dal Corriere della Sera, il portiere francese sarà in campo in occasione della partita che vedrà di scena il Milan all’Artemio Franchi in data 4 marzo.

Quella è la data cerchiata sul calendario e subito dopo l’impegno con la Fiorentina ci si aspetta che Mike difenderà la porta rossonera anche in data 8 marzo quando i rossoneri si giocheranno il passaggio del turno contro il Tottenham.

In settimana Ismael Bennacer dovrebbe tornare parzialmente in gruppo ma non dovrebbe tornare per l’Atalanta.

Pare invece che Alessandro Florenzi tornerà tra i convocati in occasione del prossimo match dei rossoneri.

Andrea Mariotti