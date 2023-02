RECUPERO MAIGNAN – L’assenza di Mike Maignan pesa come un macigno in casa Milan. Da mesi ormai, i rossoneri devono fare a meno del portiere francese e continuano a moltiplicarsi le critiche su Tatarusanu, oggettivamente apparso in difficoltà in più di un’occasione.

Un problema di non poco conto per Stefano Pioli, che spera di riaverlo quanto prima a disposizione. Intanto, arrivano aggiornamenti circa il possibile rientro dell’estremo difensore.

Milan, le ultime sull’infortunio di Maignan

A fare il punto della situazione è il quotidiano Tuttosport, secondo cui il rientro in campo di Mike Maignan potrebbe slittare ancora una volta.

“Il 19 gennaio sembrava che il peggio fosse ormai alle spalle: i controlli a cui si era sottoposto avevano riscontrato dei passi avanti nella guarigione con la possibilità di tornare finalmente in campo in Champions contro il Tottenham il 14 febbraio.

Le ultime notizie in arrivo da Milanello, però, parlano di un processo riabilitativo non così vicino alla conclusione e l’ottavo contro gli inglesi di Conte sembra oggi piu lontano. Anzi, la sensazione è che Maignan tornerà in porta fra la trasferta di Monza il 18 febbraio o la sfida casalinga con l’Atalanta il 26″.

Slitta il rientro di Maignan: come interviene il Milan sul mercato?

Secondo la medesima fonte, la società rossonera avrebbe nel mirino un portiere a costo zero nel caso in cui la situazione dovesse precipitare. Prenotato per giugno invece Marco Sportiello, pronto a diventare il vice-Maignan, in virtù degli addii annunciati di Mirante e Tatarusanu.

“Fra gli obiettivi a parametro zero c’è anche il 2005 francese Noah Raveyre del Saint-Etienne”.