Maignan ringrazia i tifosi, poi la risposta alle accuse nei suoi confronti!

Dopo tanto tempo, troppo, Mike Maignan è stato fuori. Infortunatosi il 22 settembre 2022 durante una gara di Nations League tra la sua Francia e l’Austria, il portierone rossonero è stato costretto non solo a saltare ben 16 gare in Serie A, 6 in Champions League e l’unica in Coppa Italia disputata dal Milan quest’anno, ma ha dovuto dare forfait anche al Mondiale.

Un infortunio al polpaccio che non sembrava nulla di grave, ma che grave lo era eccome.

Con tutto il rispetto per Tatarusanu, il portiere francese è mancato, e non poco, al Milan. Uno dei principali artefici della vittoria del tricolore nella passata stagione e il ricordo di Donnarumma spazzato in men che non si dica.

Adesso Magic Mike è tornato, si è ripreso il Milan ieri sera, nella bella vittoria contro l’Atalanta.

Il portiere francese, oltre a ringraziare i tifosi per l’accoglienza, si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa, dopo le voci assurde che sono girate sul suo conto negli ultimi mesi.

Maignan: “Le mie uniche droghe: fede, lavoro e vittorie!”

Maignan, Milan, rientro

Tramite il suo profilo Instagram, attraverso due storie Instagram, Mike Maignan ha prima ringraziato i tifosi rossoneri per l’accoglienza che gli hanno riservato ieri sera, dopodiché, ha risposto alle assurdità sul suo conto che sono uscite in questi mesi.

“Che emozione! Che benvenuto! San Siro la nostra casa”. Poi, ha scritto: “Le mie uniche droghe: fede, lavoro e vittorie!“.

Maignan è tornato e adesso vuole recuperare tutto il tempo perso.