Critiche a Pioli e rinnovo Leao: Maldini risponde in diretta!

Ad aprire la 22° giornata di Serie A sarà la partita Milan-Torino, in scena sta sera alle ore 20:45, a San Siro.

Il Milan è chiamato al riscatto, dopo un 2023 iniziato nel peggiore dei modi: i rossoneri, infatti, arrivano da 3 sconfitte consecutive in Campionato, rispettivamente contro Lazio, Sassuolo e Inter.

Nel pre-partita, ai microfoni di Dazn, è intervenuto Paolo Maldini, ex difensore rossonero e attuale direttore area tecnica del Milan, che ha risposto a numerose domande su diversi temi, da Pioli a Leao, dalla squadra a Maignan.

“Partite sotto le aspettative, occorre lavorare mentalmente”: le parole di Maldini nel pre-partita!

“Gennaio non è iniziato nel migliore dei modi, le partite sono state sotto le aspettative. Pioli non è in discussione e rimarrà con noi. Siamo tutti in discussione sempre, siamo giudicati ogni 3 giorni: è la storia di chi fa questo lavoro“

“In questo momento l’aspetto mentale è quello che conta: si cerca di trovare nuovi stimoli e dei punti per entrare nella testa dei calciatori. Siamo una squadra giovane, può capitare un momento no.“

“Il cambio di modulo arriva per cercare una solidità che in queste ultime settimane si è persa. Fino alla partita con la Salernitana eravamo in linea con la stagione passata, ma il Napoli ha fatto una prima parte di campionato straordinaria e con continuità.“

Le parole su Leao

“Quando abbiamo preso Leao, giocava seconda punta. Ha doti di velocità, quando gioca sulla fascia è immarcabile, magari non sempre continuo, ma lì è dominante. Tornare in una posizione centrale, non lo disturba più di tanto, perché ha sviluppato una capacità di far gol e essere più letale vicino la porta.”

Leao Milan

Le parole sul rinnovo:

“Al rinnovo ci lavoriamo, ma non è il momento migliore: dobbiamo pensare alle partite.Non è previsto nessun incontro con i suoi agenti, ma con internet tutto si può fare in qualsiasi momento.“

Il rientro di Maignan

“Il rientro in squadra di Maignan è previsto nei prossimi 10 gg, ci vorrà tempo: deve riprendere le distanze, rientrare in forma e deve stare attento. Situazione delicata, siamo passati per una possibilità di intervento ma la cosa è stata evitata, per fortuna.“

Alice Bonora