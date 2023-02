Futuro Massara, minaccia Juve in vista: in programma l’incontro decisivo

Il Milan continua a preparare il prossimo impegno con l’Atalanta. Una partita fondamentale, in cui i rossoneri avranno la grande possibilità di consolidare un piazzamento in Champions League.

Oltre alle vicende di campo, però, la società segue con attenzione il futuro prossimo del club, anche sotto il piano dirigenziale. In particolare, la Juventus continua a seguire con grande attenzione il profilo di Massara.

Massara Juventus

Massara-Juventus, tutte le novità sulla trattativa

Come riportato da Calciomercato.com il dirigente piace molto alla dirigenza bianconera, che, però, non ha ancora fatto mosse ufficiali: Massara, infatti, incontrerà il Milan a fine stagione per fare il punto sul futuro, e, in caso di addio anticipato rispetto alla scadenza del contratto, la Juve sarebbe pronta ad intervenire con un’offerta di ingaggio.

Il contratto di Frederic andrà in scadenza nel 2024, ma la Vecchia Signora lo vuole in società già nella prossima stagione. Il club vede infatti nel dirigente rossonero una figura carismatica, in grado di saper gestire questo momento di difficoltà del club.