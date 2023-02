Massara, addio in estate? Una big di Serie A pronta all’assalto

Negli ultimi mesi, il calcio italiano ha subito un grande scossone. Lo scorso novembre, l’intero CdA della Juventus si è dimesso improvvisamente.

Da quel momento, il presidente di Exor, John Elkann ha nominato un nuovo CdA che potremmo definire una sorta di governo tecnico. L’obiettivo della nuova dirigenza bianconera è quello di mettere a posto le casse del club senza dover attingere da nuove immissioni di capitale.

Oltre a ciò, il nuovo corso juventino è alla ricerca di volti nuovi per il reparto tecnico del club. In particolare, i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo ds che possa garantire una rosa competitiva senza esborsi elevati.

Frederic Massara Milan

La Juventus vuole Massara dalla prossima estate

La Juventus segue diversi profili, come ad esempio Cristiano Giuntoli, ds del Napoli ,che però sembrerebbe esser stato blindato da Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, però, la Juve sembrerebbe intenzionata a pescare comunque in Serie A il prossimo ds.

Il nome che sta circolando nelle ultime ore è quello di Frederic Massara, dirigente del Milan. Secondo quanto affermato dal quotidiano sportivo, il rapporto tra Massara e la nuovo dirigenza rossonera non è mai decollato. Proprio per questo motivo la storia del manager in rossonero è ai titoli di cosa.

La Juventus, sempre secondo Tuttosport, sembra pronta a fiondarsi proprio su Massara in caso di addio al Milan. Il passaggio in bianconero dovrebbe avvenire la prossima estate.