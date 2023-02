Milan, affare fatto per il nuovo acquisto: arriverà a parametro zero

Diversi i movimenti attuali interni adesso al mercato dei rossoneri, soprattutto per quanto concerne i portieri. Dopo il già annunciato prossimo addio di Ciprian Tatarusanu, il Milan avrebbe infatti da un po’ individuato Marco Sportiello come suo degno sostituto, viste anche non indifferenti possibilità di prenderlo a parametro zero.

Una notevole occasione che il club avrebbe ora definitivamente concretizzato, come annunciato anche da Nicolò Schira su Twitter.

Dopo le diverse indiscrezioni giunte finora, arriva così la decisiva conferma del Milan su Sportiello, pronto ora a unirsi al team come free agent da luglio, vista anche la scadenza del contratto con l’Atalanta a giugno 2023.

Marco Sportiello

Affare concluso per Sportiello: un’occasione a parametro zero per il Milan

Un elemento che potrebbe rivelarsi importante anche in ottica Europea, Sportiello, soprattutto viste anche le necessità da tempo manifestate dal Milan di andare alla ricerca di un nuovo portiere.

Da considerare sarebbero infatti delle non eccellenti ultime prestazioni da parte di Tatarusanu, con l’interesse del club rossonero che avrebbe già puntato altri significativi elementi nella stessa finestra di gennaio.

Una situazione in cui, il mancato rinnovo del classe ’92 con l’Atalanta, non poteva che rivelarsi così una buona occasione per il Milan.

Liliana Longoni