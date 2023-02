Milan, Auoar sempre nel mirino: il piano del club

Un chiodo fisso nei pensieri del Milan resta Houssem Aouar, ora con imminente scadenza di contratto con il Lione prevista per il 30 giugno.

Una situazione dell’evoluzione ancora incerta, per cui non è in ogni caso poca la fiducia in casa rossonera. Se il Milan si mantiene infatti da diverso tempo sulle tracce di Aouar, non si direbbe del resto poco l’interesse del classe ’98.

Resta così nel mirino del Milan il francese, ora fortemente tentato dalle offerte del club, seppur ancora senza alcun pre accordo stabilito.

Maldini – Milan

Resta l’interesse del Milan per Auoar: le intenzioni del centrocampista

Lo stesso centrocampista sarebbe in fase di attente valutazioni, cercando di individuare la scelta migliore per il suo futuro.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, per ottenere definitivamente Aouar, Maldini e Massara dovranno del resto impegnarsi per battere l’accesa concorrenza del Betis Siviglia.

Il francese avrebbe in ogni espresso le sue intenzioni di giocare con un club stabile in Champions League.

Liliana Longoni