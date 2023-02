Milan-Atalanta, Pioli ha un dubbio di formazione

Dopo un periodo negativo, il Milan sembrerebbe aver trovato fiducia grazie alle ultime tre vittorie, di cui due in campionato, contro Torino e Monza, ed una Champions League, nella gara d’andata, per il passaggio ai quarti di finale contro il Tottenham.

La prossima gara in campionato per i rossoneri, sarà contro l’Atalanta di Gasperini. La Dea è a tre punti di distanza dal Milan, e con una vittoria si porterebbe a pari punti dei rossoneri. Il Milan, ovviamente, punta all vittoria, quindi sicuramente sarà un big match emozionante.

Milan-Atalanta, dubbio per Pioli

Proprio in vista della gara, prevista domenica sera alle ore 20:45, a San Siro, è intervenuto a Sky, Peppe Di Stefano, che ha reso nota quale potrebbe essere la formazione che Pioli potrebbe schierare contro l‘Atalanta:

«In attacco ci sarà il ritorno di Giroud dal primo minuto, con Diaz e Leao alle sue spalle. In mezzo al campo spazio ancora a Tonali e Krunic, a destra dovrebbe essere confermato Messias dopo il gol e la bella prestazione contro il Monza. A sinistra ci sarà Theo Hernandez con la fascia di capitano al braccio. In difesa, dovrebbe essere confermato il trio Kalulu, Thiaw e Tomori. In porta c’è il dubbio tra Tatarusanu, che nelle ultime tre partite non subito gol, e Maignan, che è pienamente recuperato».

Tatiana Digirolamo