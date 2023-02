Milan-Atalanta, scelta forte di Gasperini in vista del big match

Nel corso del prossimo fine settimana andrà in scena una delle partite che negli ultimi anni ha significato di più per i tifosi del Milan.

La scoppola subìta al Gewiss Stadium fu infatti il punto di partenza per il Milan di Pioli che sempre su quel campo è riuscito a conquistare la qualificazione in Champions League, come dimenticare infine il 2-0 maturato a San Siro lo scorso maggio che spalancò totalmente la strada ai rossoneri verso il diciannovesimo scudetto.

In questi anni la partita ha acquistato moltissima importanza ed è quindi molto sentita da ambo le squadre che vogliono prepararla al meglio per cercare di ottenere il miglior risultato possibile.

Milan Atalanta Pioli Gasperini

Milan-Atalanta, la scelta di Gasperini

Gian Piero Gasperini si è distinto come uno dei migliori allenatori italiani dell’ultimo periodo e questo grazie anche ai suoi metodi di allenamento.

I suoi ragazzi sono tornati ad allenarsi ieri e , stando a quanto riportato dal sito dell’Atalanta, la preparazione del match contro i campioni d’Italia continuerà oggi con una doppia seduta a porte chiuse.

Gesto forte quindi da parte del tecnico che vuole portare a casa il risultato a tutti i costi.

Andrea Mariotti