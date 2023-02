Milan in vantaggio al primo tempo: Tomori non ha dubbio all’intervallo

Primo tempo in archivio tra Milan e Atalanta, con il Diavolo in vantaggio per 1-0 grazie alla gran botta di Theo Hernandez che ha propiziato l’autogol di Musso. La partita si è giocata a ritmi alti, con il Milan quasi sempre in possesso del gioco.

Il ritorno di Maignan è coinciso con il ritorno di un grande Milan nel primo tempo contro l’Atalanta. Il Diavolo ha spinto tanto, senza concedere quasi nulla alla Dea. Infatti è stato il Milan ad avere in mano i primi 45′ di partita.

Milan-Atalanta, parla Tomori

Prima dell’intervallo ha parlato Tomori ai microfoni di DAZN, dicendo la sua sul primo tempo: “Penso che il mister ci ha detto di lottare. Senza palla c’è intensità, ma siamo un po’ troppo duri. Dobbiamo lavorare con intensità anche nel secondo tempo per portare a casa la partita”.

Le parole di Tomori fanno eco a quanto si è visto in campo. Infatti il Milan ha imposto le sue idee, mettendo in difficoltà l’Atalanta in questi primi 45 minuti di gioco.

