Milan, Galliani giura amore ai rossoneri: che siparietto sull’Inter!

Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, è intervenuto ai margini dell’evento per il ventennale dalla nascita di Fondazione Milan. Lo storico dirigente, che con i rossoneri ha raggiunto le sue più grandi fortune sportive, è stato inoltre presidente dell’associazione per diversi anni.

Non sono mancati momenti di ilarità. In seguito ad una domanda in cui si poneva l’attuale livello del Napoli di Spalletti al pari di storici formazioni rossonere come quelle guidate da Sacchi, Capello o Ancelotti ha glissato così: “Non dico niente”, abbozzando una risata.

Galliani Milan Berlusconi

Sul suo legame indissolubile con il Milan ha poi precisato: “Sabato durante Monza-Milan sono riuscito a rimanere assolutamente immobile. L’altra sera durante la cena di “United for Ukraine” mi volevano regalare una maglia di Lautaro Martinez ma io come posso indossare una maglia dell’Inter e cancellare 31 anni di vita milanista”.

Infine, un pensiero di quello che per lui rappresenta Fondazione Milan: “La nascita di questa fondazione è stata in occasione di un altro anniversario, ovvero quello dell’acquisto del Milan da parte di Berlusconi, ormai sono vent’anni, era il 20 febbraio 2003”.

Matteo Gregori