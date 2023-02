Brutte notizie per il Milan, si allontana il rientro in campo di due titolari

La formazione rossonera ha finalmente dimostrato a tutti il suo reale valore, nella sfida di ieri sera contro il Tottenham il Milan è tornato a esprimere quel gioco meraviglioso che ha incantato il nostro campionato per quasi due anni.

Questa è la partita che ci voleva, per ripartire in campionato e per dare un segnale netto alle contendenti per il quarto posto ma soprattutto per continuare a sognare in Champions League.

Con la vittoria di ieri sera la situazione diventa interessante col Milan che nella partita di ritorno in Inghilterra può staccare il pass per i quarti di finale, traguardo che manca da troppi anni per un club blasonato come quello rossonero che in Europa ha dominato per tantissimi anni.

Tomori Bennacer infortuni

Le condizioni di Tomori e Bennacer

Durante la sfida di ieri sera c’erano due assenze molto importanti per Pioli, oltre a Maignan, erano assenti per infortunio anche il difensore Tomori e il centrocampista algerino Bennacer; due delle colonne portanti di questa squadra.

Gli infortuni non voglio lasciare questa squadra che fino a questo momento non ha mai avuto l’11 titolare al completo, se non per pochissime partite per poi lasciare spazio alla maledizione infortuni che ha contraddistinto la stagione rossonera fin qui.

All’indomani del match contro il Tottenham, i due hanno svolto ancora lavoro personalizzato allontanando così di fatto le probabilità di vederli già in campo nel weekend contro il Monza del presidente Berlusconi che ha reso davvero grande il Milan durante la sua presidenza.

MICHELE D’ERRICO