Inter-Milan, Pioli cambia ancora in difesa: le ultime

Si avvicina a grandi falcate il terzo derby stagionale che avrà un peso specifico molto importante soprattutto per il Milan di Stefano Pioli.

Nel primo derby furono i rossoneri a trionfare con il punteggio di 3-2 e i gol di Leao e Giroud, in quello più recente, che è valso la supercoppa furono i nerazzurri a vincere con un perentorio 3-0 firmato Dimarco Dzeko e Lautaro.

Quello di domenica sarà uno dei derby più importanti per Pioli e per il Milan che sono chiamati a dare uno scossone a tutto l’ambiente dopo gli ultimi deludenti risultati tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Milan Derby Pioli

Inter-Milan, Pioli cambia in difesa

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli è pronto a cambiare ancora una volta la sua linea di difesa.

Il recupero di Fik Tomori non è per nulla scontato e per questo pare che al fianco di Pierre Kalulu agirà Simon Kjaer e non Matteo Gabbia come successo con il Sassuolo.

Andrea Mariotti