Futuro San Siro, il Milan scalpita e l’Inter prepara la mossa

Novità importanti per quello che riguarda la “telenovela” San Siro.

Tanti dubbi avvolgono il futuro dello stadio meneghino.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbero aggiornamenti sulle possibili mosse di Inter e Milan.

Il club rossonero è sempre parso il più propenso a lasciare “La Scala del Calcio” per costruire un nuovo impianto, con ubicazione diversa rispetto al quartiere che ospita il “Meazza”, e ora si aspetta risposte in tempi brevi dai “cugini” rispetto alla proposta di un eventuale nuovo stadio in condivisione.

Dalla sponda nerazzurra di Milano prende però quota un’ipotesi che guarda al di fuori delle opzioni sul piatto fino ad ora.

Ipotesi nuovo stadio Milan Inter

Nuovo stadio, anche l’Inter valuta l’addio a San Siro: l’ipotesi

In Viale della Liberazione la possibilità di rimanere a San Siro risulta ancora sconveniente.

Qualora il Diavolo dovesse lasciare la struttura situata in Piazzale Angelo Moratti, l’Inter dovrebbe infatti aspettare il tempo necessario al Milan per costruire il nuovo impianto (circa cinque anni) più i successivi tre per ristrutturare il tempo del calcio milanese.

Un lasso di tempo troppo ampio per mettere a disposizione del club una casa “all’avanguardia”.

L’idea è costruire un ulteriore arena al passo coi tempi al di fuori delle “mura” della città.

Possibile quindi che il “Giuseppe Meazza” rimanga orfano delle due squadre che per quasi un secolo hanno dato spettacolo al suo interno.

Francesco Flaùto