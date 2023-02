Slitta il rientro di Maignan: i tifosi del Milan furiosi sui social

Non è una coincidenza che dall’infortunio di Mike Maignan la situazione in casa Milan sia precipitata: pensiamo agli ultimi derby contro l’Inter o il match contro la Roma. I rossoneri stanno attraversando una crisi e una delle motivazioni è sicuramente la mancanza del portiere francese, leader assoluto dello spogliatoio e del reparto difensivo.

La colpa non va data esclusivamente a Tatarusanu, dal momento che Stefano Pioli non sembra più in grado di tenere in mano le redini del gruppo, con giocatori come Leao e Theo Hernandez che sembrano aver perso la voglia di trascinare la squadra e portare i tre punti al Milan.

Poche ore fa è arrivata la notizia del prolungamento del recupero di Maignan, che potrebbe tornare a riprendere il contatto con il campo tra oltre un mese. Come hanno preso i tifosi rossoneri questa notizia?

Un tifoso milanisti sui social: “Ho paura che la prossima volta che vedremo Maignan sarà al suo funerale”

Milan Maignan social

L’ennesima notizia negativa sul rientro del portiere rossonero ha scatenato su Twitter i tifosi milanisti, i quali hanno espresso il loro disappunto in maniera ironica:

Io ho paura che la prossima volta che vedremo Maignan sarà al suo funerale. — Enrico Pallazzo (@therealpallazzo) February 8, 2023

Calciatori tornati prima di Maignan:

-Pablo Marì (ferite da arma da taglio nella schiena)

-Dragowski (lesione di 3 legamenti diversi della caviglia)

-Chiesa (legamento crociato)

-Ibrahimovic (legamento crociato)

-Pogba

-Wijnaldum (frattura tibia)

-Greenwood (accuse di violenza) pic.twitter.com/52dxvCUZCv — SBALLO TOURETTE (@SballoTourette_) February 7, 2023