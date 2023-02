Milan, superato il Manchester United: il record contro il Tottenham

I dati sulle vendite dei biglietti di Milan-Tottenham sono eccelsi e destinati ad entrare nella storia del calcio italiano, ma non solo. Infatti i rossoneri hanno superato una delle squadre più amate al mondo grazie ai 9,1 milioni di euro incassati per l’andata degli ottavi di Champions League.

San Siro, record di vendite di biglietti contro il Tottenham

Come riporta Tuttosport, l’incasso per la partita di Champions League, sarebbe il doppio rispetto ai 4 milioni e mezzo incassati dal Manchester United in Premier League. Inoltre, solamente gli incassi di questa partita sarebbero pari all’11,6% del monte ingaggi lordo stagionale della squadra.

Milan Manchester United Tottenham

Inoltre sarebbe l’incasso più alto di sempre della storia del calcio italiano, superando i 7,9 milioni di Inter-Barcellona di dicembre 2019, e ricopre anche una posizione alta tra quelli delle coppe europee.

Milan, la tecnica per raggiungere il record di incassi

Il Milan, considerando i prossimi impegni poco appetibili a San Siro per il pubblico rossonero dei prossimi mesi, ha deciso di alzare il costo dei biglietti contro il Tottenham per riuscire ad incassare il più possibile.

Infatti, come riporta il noto quotidiano, il prezzo medio dei biglietti era di 122 euro a spettatore.

Giacomo Pio Impastato