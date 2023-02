Pioli a rischio? Sul tecnico l’ombra di due tecnici della Premier

La forte crisi di questo avvio del 2023 ha messo a rischio persino la posizione di Stefano Pioli. In caso di addio, spuntano due nomi dalla Premier.

Tra i tifosi del Diavolo, non sono in pochi ad imputare la colpa delle sette partite di fila senza alcuna vittoria e delle quattro sconfitte consecutive in tutte le competizioni proprio al tecnico di Parma che, finora, non è riuscito ad invertire il trend negativo.

Oltre alla mancanza di risultati e di prestazioni positive, hanno inciso certamente sulle valutazioni del popolo rossonero anche alcune scelte dell’allenatore, come ad esempio il recente passaggio alla difesa a 3 oppure la non titolarità di uno dei giocatori più importanti della rosa come Rafael Leao.

Milan Conte De Zerbi

Panchina Milan, Conte e De Zerbi candidati in caso di addio di Pioli

Nonostante il periodo nero non sia stato ancora superato, almeno per il momento, la dirigenza del Milan ha confermato la propria totale fiducia nei confronti di Pioli. Certamente, però, ci si aspetta al più presto una svolta da parte sua e dei suoi uomini.

Se alla fine il club meneghino dovesse decidere di interrompere il rapporto con l’attuale tecnico, due papabili candidati potrebbero essere Antonio Conte e Roberto De Zerbi. A riportare la notizia è la Repubblica che, però, precisa come si tratti di due opzioni molto costose. L’ex allenatore di Juve e Inter guadagna infatti ben 17 milioni di euro a stagione al Tottenham. L’ex Sassuolo, invece, ha firmato solo pochi mesi fa un contratto da 5 milioni netti per 4 stagioni con il Brighton.

