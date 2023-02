Pioli da brividi sui tifosi del Milan: “Ci hanno aiutato con la loro passione!”

Giornata importantissima per Stefano Pioli che oggi in quel di Coverciano è stato insignito del premio della Panchina d’Oro come miglior allenatore della scorsa stagione.

Nella stagione 2021/2022 il tecnico parmigiano ha fatto emozionare tutti i tifosi del Milan con una cavalcata meravigliosa che ha portato i rossoneri alla conquista del diciannovesimo scudetto ai danni degli acerrimi rivali dell’Inter.

Lo scorso mese di gennaio è stato il peggiore dell’era di Pioli al Milan con i rossoneri che non sono riusciti ad esprimere un bel calcio, e che hanno ricevuto molte critiche ma non dal proprio tifo che il mister ha tenuto a ringraziare.

Milan Pioli

Panchina d’Oro a Pioli, il ringraziamento ai tifosi

Queste sono state le sue parole in occasione della premiazione:

“La coesione e la compattezza. Facile essere squadra quando le cose vanno bene, è stato molto meno facile superare quelle 3-4 settimane difficili. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo che ha voglia di superare le difficoltà e ne siamo usciti ancora più forti. Ovvio che c’è ancora una stagione da giocare e i giudizi sono limitati alla prima parte di stagione, abbiamo ancora tante soddisfazioni da poterci togliere. E poi non solo la squadra è stata coesa, quest’anno soprattutto i nostri tifosi hanno dimostrato cosa vuol dire “ambiente unito”. Potevano crearci delle difficoltà, invece con la loro passione hanno aiutato la squadra in un momento particolare”.





Andrea Ma