Tatarusanu prossimo all’addio, a breve la firma del sostituto

Come ormai anticipato da tempo il portiere del Milan Ciprian Tătărușanu non rinnoverà il contratto che lo lega ai rossoneri e così il club si è attivato sul mercato per trovare un sostituto del portiere rumeno, dal momento che Mirante non gode della fiducia del tecnico. Così sembra che tutte le strade portino a Marco Sportiello che stasera potrebbe prender parte all’ultimo Milan-Atalanta con la maglia della dea, prima del suo trasferimento proprio in rossonero.

Sportiello vicino al Milan

Marco Sportiello è un estremo difensore di sicura affidabilità, con un passato tra i pali della Fiorentina e dell’Atalanta potrebbe essere il profilo perfetto per fare da secondo a Maignan che è pronto a tornare proprio stasera. Come riporta tuttosport inoltre, Sportiello arriverà a parametro zero e già nelle prossime settimane potrebbe firmare il suo contratto con il Milan.

Si potrebbe trattare sicuramente di un buon colpo per allungare la rosa, la scarsa fiducia di cui godeva Tatarusanu lo ha portato negli ultimi mesi a commettere più di qualche errore ed a rendersi protagonista di prestazioni tutt’altro che esaltanti, il popolo rossonero così si augura che Sportiello avrà maggior fortuna tra i pali del diavolo.

Enrico Tiberio Romano