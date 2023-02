Milan U19, successo in Youth League: risultato e tabellino del match

Continua il cammino europeo del Milan U19 allenato da Ignazio Abate che, dopo la sconfitta in campionato contro la Fiorentina, torna alla vittoria in Uefa Youth League.

Il successo per 1-0 è arrivato grazie al gol di Kevin Zeroli nei minuti finali del match (85′), dopo una lunga battaglia contro gli ucraini del Rukh Lviv, che nel turno precedente avevano eliminato l’Inter.

I ragazzi di Abate, grazie a questa vittoria, strappano il pass per i quarti di finale della competizione, e continuano a sognare in grande nonostante l’andamento altalenante in campionato.

Ad attenderli ci sarà una tra Atletico Madrid e Genk, il club belga che ha eliminato la Juventus ai calci di rigore nel match valevole per i sedicesimi di finale.

Abate Milan Youth League

Milan-Rukh Lviv, vittoria per 1-0 dei rossoneri: il tabellino

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Foglio, Stalmach, Zeroli; Traoré, Longhi, El Hilali. A disposizione: Bartoccioni, Nsiala, Alesi, Cuenca, Malaspina, Mangiameli, Bartesaghi. Allenatore: Abate.

RUKH LVIV (4-2-3-1): Hereta; Kitela, Sliubyk, Kholod, Roman; Sapuha, Pidhurskyi; Dobrianskyi, Rusiak, Stoliarchuk; Panchenko. A disposizione: Vanivskyi, Tovarnytskyi, Boiko, Botskiv, Kvas, Kasarda, Mykhalchuk. Allenatore: Ponomarov.

GOL – Zeroli (85′).

ASSIST – Bakoune.