Ranking Uefa, balzo in avanti del Milan: la classifica

Archiviata la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, il bottino del Milan e delle italiane è decisamente proficuo. Tre partite, tre vittorie. La strada intrapresa verso la qualificazione ai quarti di finale è quella corretta.

L’Uefa, dopo questa prima tornata di partite, ha aggiornato il proprio ranking per club in relazione alla stagione corrente. In vetta a questa speciale classifica c’è il Bayern Monaco che guida con 23mila punti seguito a ruota da Napoli e Benfica con 21mila.

Pioli Milan

Ranking UEFA: Milan e Inter a pari merito!

Fuori dal podio troviamo il Manchester City di Pep Guardiola, il Liverpool ed il Paris Saint-Germain con rispettivamente 20mila e 19mila punti. I rossoneri sono appaiati dietro a questo trittico a quota 18mila con Inter, Chelsea, Borussia Dortmund e Lipsia.

La due giorni di coppe europee ha visto trionfare per la prima volta nella storia tutte e tre le squadre italiane qualificate, vittorie inoltre suggellate dallo zero presente nella casella delle reti subite. Non a caso, l’attuale classifica del ranking Uefa vede tutte e tre le squadre del bel paese presenti nelle prime dieci posizioni.

Matteo Gregori