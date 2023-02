Milan-Torino, buone notizie per Juric: recuperato un titolare!

Non si intravede ancora la luce infondo al tunnel per il Milan. I rossoneri, reduci da un periodo disastroso in termini di risultati, torneranno in campo venerdì 10 febbraio e sa la vedranno con il Torino in quella che sarà l’ultima gara di campionato prima di tuffarsi negli ottavi di Champions League contro il Tottenham.

I granata, dal canto loro, arrivano rinfrancati dalla vittoria ottenuta con l’Udinese che è valsa il momentaneo settimo posto in classifica. I confronti tra le due squadre in questa stagione vedono prevalere la squadra di Juric, capace di imporsi sia in campionato che in Coppa Italia, estromettendo i rossoneri dalla competizione. L’allenatore croato, oltre allo storico confortante, potrà probabilmente recuperare una pedina importante in vista di San Siro.

Ilic recupero Milan

Ilic ha smaltito la botta alla caviglia, con il Milan ci sarà

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il neo acquisto Ilic, reduce dall’assenza contro i friulani a causa di una forte contusione alla caviglia, dovrebbe tornare a completa disposizione del suo allenatore per la sfida contro il Milan.

I campioni d’Italia in carica sembrano sempre più vulnerabili. Il Torino di Juric ha tutte le carte in regola per tendere un’altra trappola al diavolo.

Matteo Gregori