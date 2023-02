Pioli in conferenza: “Ibrahimovic non ha molta autonomia”, poi il commento su Leao

In vista della sfida di domani sera tra Milan e Torino, valido per la ventiduesima giornata di Serie A, il tecnico Stefano Pioli presenterà la gara in conferenza stampa.

Sfida di vitale importanza per i rossoneri per non perdere ulteriori punti necessari per un posto in Uefa Champions League.

La squadra di Pioli, reduce da tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque di campionato, affronterà il Torino di Ivan Juric.

I granata hanno già battuto i rossoneri in questa stagione sia nel match dell’andata del 30 ottobre e sia in Coppa Italia l’11 gennaio. Dunque non una sfida semplice per il Milan per provare a superare il momento più buio della gestione Stefani Pioli

Stefano Pioli Milan

La conferenza stampa di Stefano Pioli

Domani i tifosi del Milan tagliano un milione di presenza allo stadio, cosa c’è dentro questo numero? da parte nostra un. grande ringraziamento per il loro sostegno, per noi è molto importante anche in un momento così delicato.

Ibrahimovic? L’autonomia è quasi nulla ma sta meglio. Il suo ruolo è sempre stato di grande motivatore ma anche di grande calciatore, domani sarò con noi

Leao come sta? È un giocatore molto importante, nella testa c’era l’idea di farlo rientrare con calma dal Mondiale. Poi come tutti i giocatori è più felice quando gioca meno quando non gioca, ma è a disposizione ed è anche molto concentrato.

Cambio modulo? Non ci sono moduli di gioco vincenti o perdenti ma l’interpretazione della partita

Rimpianto di non avere inserito Ibra in lista Champions? Non ci sono rimpianti. La sua garanzia è troppo limitata. Tutti dicono tra un mese magari sarà pronto? Io posso controllare le mie scelte e cosa fanno i miei giocatori”.

Quando hai deciso di passare alla difesa a tre e le critiche di Arrigo Sacchi: Ho fatto le mie valutazioni e credo che questo sia il modulo ideale, ci manca la costruzione del basso e più solidità. Quando si allena il Milan le critiche sono sempre esagerate, ma non stiamo rinnegando il nostro percorso

Con il Torino sono sempre partite molto fastidiose, è una squadra che mette in difficoltà le squadre perché pressa molto. Vogliamo fare qualcosa di diverso rispetto alle scorse partite.

Maignan, Tomori e Bennacer: La guarigione procede bene, è tornato a lavorare sul campo. La cicatrice sta guarendo bene, ma non si può dire ancora con certezza quando tornerà in campo. Tomori e Bennacer non sono disponibili per domani, ma dovrebbero tornare per il Tottenham”

Io sono molto concentrato, molto motivato, rimango molto positivo e molto sereno per quello che vedo dai miei giocatori, mi interesserà molto come giocare il Milan. È un momento che fa parte del calcio e del nostro lavoro, bisogna continuare a credere in quello che si fa. Non è mai mancata la fiducia in me stesso e nei miei giocatori, vincere il campionato l’anno scorso è stato qualcosa di straordinario, la nostra ambizione era di rivincerlo ma non ci siamo riusciti. Da domani inizia un nuovo campionato con l’obiettivo di entrare nelle prime quattro ma il campionato è ancora lungo. Siamo responsabili per le cose che non siamo riusciti a fare ma c’è ancora qualcosa di positivo da portare a casa.