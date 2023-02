I tifosi non si lasciano intimorire dalla crisi: succederà per Milan-Torino!

Nonostante il momento di crisi vissuto in questo avvio di 2023, i tifosi rossoneri non faranno mancare il proprio sostengo neppure per Milan–Torino.

Le sette partite consecutive senza vittorie hanno sicuramente generato del malcontento generale nell’ambiente rossonero. C’è chi attribuisce le colpe di questo drastico calo di risultati all’allenatore. Chi, invece, pensa che sia una questione mentale e fisica dei singoli giocatori, non al top della forma dopo la sosta per i Mondiali. Altri sostengono che l’origine di questo periodo nero stia nelle operazioni di mercato estivo adottate dalla dirigenza.

A prescindere da tutte queste variabili, il popolo rossonero non intende voltare le spalle alla squadra e in occasione della prossima partita di Serie A farà registrare al club l’ennesimo dato importante in termini di numeri.

Milan Torino Tifosi

Milan-Torino, la risposta dei tifosi alla crisi: 65 mila spettatori previsti a San Siro

Difatti, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, domani sera saranno presenti sugli spalti di San Siro ben 65 mila tifosi rossoneri. Inoltre, grazie a questa grande affluenza, il Milan riuscirà a sfondare il tetto del milione di spettatori nella stagione attualmente in corso.

D’altronde, una grande dimostrazione di fiducia si era già vista al termine del derby perso 1-0 contro l’Inter, quando la tifoseria ha risposto bene alle scuse dei giocatori sotto la Curva Sud per la brutta prestazione. Il Diavolo e i suoi fan rimangono dunque uniti per cercare di invertire questo trend negativo.

Ruggero Gambino