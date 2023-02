Milan-Tottenham, le formazioni ufficiali: Pioli sorprende in difesa

L’imperativo è vincere. Vincere per respirare, per provare a superare un momento molto complicato della stagione, per dare un segnale importante. Ritorna finalmente la tanto agognata Champions League, che mette di fronte questa sera Milan e Tottenham, nell’andata degli ottavi di finale.

Da una parte Pioli e dall’altra Conte, allenatori di due squadre che hanno condotto fin qui una stagione quasi analoga: entrambe partite bene nei rispettivi campionati e coppe hanno poi avuto a che fare, al rientro dalla pausa per il Mondiale 2022, con una serie tremenda di alti e bassi, che hanno reso la stagione meno agiata e più complicata.

I rossoneri, reduci dall’ 1 a 0 inflitto al Torino in campionato, vogliono adesso provare a bissare il successo anche nel match di questa sera. I londinesi invece sono reduci dal brutto tonfo arrivato in campionato, che li ha visti soccombere contro il Leicester per 4 a 1: una vittoria questa sera potrebbe sicuramente aiutare a dimenticare.

Di seguito gli undici titolari scelti da Milan e Tottenham. Per il Milan Kjaer preferito a Tomori. Conte si affida ai soliti: a guidare l’attacco ovviamente c’è Harry Kane.

Simon Kjaer Milan

Milan-Tottenham: le formazioni titolari

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Diaz, Leao; Giroud

Tottenham: Forster; Dier, Romero, Lenglet, Emerson; Sarr, Skipp; Perisic, Kulusevski, Son; Kane

Giulio De Pino