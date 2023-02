Kalulu in conferenza: “Milan-Tottenham è la partita più importante della mia vita”

Domani 14 febbraio, riparte, per il Milan di Pioli la Champions League. I rossoneri incontreranno il Tottenham proprio a San Siro.

A 24h dalla gara, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions, Pierre Kalulu, difensore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa.

Sul cambio modulo:

“Questa è la partita più importante della mia vita. Con i risultati avuti questo metodo ha aiutato di più ma è l’atteggiamento che fa la differenza, quando tutti sono così è anche più facile per noi giocatori”.

Sul gol del fratello:

“Guardo sempre le sue partite, sicuramente per noi era un weekend molto buono, loro l’anno prossimo andranno in Europa. Lui mi dà sempre consigli che ascolto sempre”

Milan Tottenham Kalulu

Kalulu in conferenza: “Quando non vinci perdi il morale, ma diventi più forte”

Su Son e Perisic come avversari:

“Grandi nomi ma ne abbiamo affrontate altre di squadre con grandi nomi. Io spero sempre di fare questo tipo di partite”.

Varane lascia la Nazionale

“Vero, c’è un’opportunità in più per raggiungere questo obiettivo. Ma è necessario arrivarci attraverso grandi partite col Milan”.

Sul momento complicato del Milan

“Per me personalmente è la prima volta in cui ho avuto un momento in cui si vince, è il più difficile di altri perché quando perdi il morale è meno alto. Ma serve a renderti più forte”.

Tatiana Digirolamo