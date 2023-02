Milan-Ziyech, non solo il Psg sul calciatore: si aggiunge la big tedesca

Hakim Ziyech dalla sessione estiva di calciomercato è stato più volte accostato al Milan per la fascia destra, zona del campo ricoperta attualmente da Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Durante l’ultimo giorno di mercato a gennaio il fantasista del Chelsea e del Marocco era stato vicino al PSG, salvo poi la trattativa sfumare per un errore dei londinesi.

Calciomercato Milan, Ziyech ricercato da una big di Bundesliga

Dopo il gran mercato in entrata di questa stagione da parte del Chelsea, è giunto il momento di cedere alcuni componenti della rosa, tra questi come ben noto vi è Hakim Ziyech, come riportato da Fichajes.

Milan-Ziyech Psg

Sul fantasista ex Ajax ci sarebbe il Milan da tempo, ma anche il PSG, che in inverno era quasi riuscito a portare in Francia il giocatore. Inoltre si sarebbe aggiunto anche il Bayern Monaco.

Ziyech, i numeri in stagione del fantasista del Chelsea

Hakim Ziyech, classe 1993, in questa stagione di Premier League ha collezionato 12 presenze con il Chelsea, mettendo a referto soltanto 1 assist, sintomo dell’ambiente poco affine alle suo reali capacità.

Giacomo Pio Impastato