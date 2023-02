L’ex Milan non ha dubbi: “C’è un aspetto che non condivido nei confronti di Pioli!”

In casa Milan si sta vivendo il periodo più difficile degli ultimi due anni. L’inizio del 2023 è stato disastroso e la crisi sembra non aver fine.

Dopo il Mondiale in Qatar c’è stata una trasformazione, in negativo, della maggior parte dei giocatori rossoneri, soprattutto di quelli che in Qatar ci sono andati.

La vittoria contro la Salernitana alla ripresa del campionato, il 2 a 0 contro la Roma fino all’87esimo circa, dopodiché il buio.

Eliminazione in Coppa Italia contro il Torino, pareggio in campionato contro il Lecce, sconfitta pesante in finale di Supercoppa Italia contro l’Inter e altre tre sconfitte conscutive in campionato (in ordine, Lazio, Sassuolo e Inter).

Chiaro che qualcosa sia sia rotto, ma bisogna riprendersi al più presto, prima che sia troppo tardi.

L’ex ds rossonero Mirabelli: “Non condivido le critiche a Maldini e Pioli!”

Getty Images, Mirabelli, Milan, intervista

A parlare del momento no del Milan e delle critiche nei confronti di società e allenatore, ci pensa l’ex ds rossonero Massimiliano Mirabelli, intervistato da tuttomercatoweb.com.

“Sento critiche su Pioli e Maldini che non mi trovano d’accordo. Stanno facendo un grande lavoro. È fisiologico che ci sia una flessione, bisogna ricordare che il Milan è ad un passo dalla qualificazione in Champions. Non condivido le critiche“, dice Mirabelli.

Poi, conclude dicendo: “Non si può passare dall’esaltazione di Pioli al definirlo un brocco, spero che il Milan se lo tenga”.