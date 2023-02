Verso il Milan, Palladino: “Pioli allenatore bravissimo, Leao proveremo a fermarlo da squadra”

In vista della partita di domani contro il Milan, l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha risposto ad alcune domande in conferenza stampa.

Sulla partita persa all’andata per 4-1 contro i rossoneri a San Siro:

Sulla possibilità di passare ad uno schieramento a quattro in difesa come risposta alla nuova difesa a tre del Milan:

Sull’importanza della gara per Berlusconi e Galliani:

“Non ho sentito Berlusconi, ma capisco che questa gara per lui e per Galliani non è come tutte le altre. Sono legati per sempre al Milan, 31 anni di vittorie non si dimenticano. Sarà una bella giornata per tutto l’ambiente e per noi è uno stimolo ciò che ci dice il presidente. Ci aiuta a dare sempre il massimo e proveremo a dare loro tutte le soddisfazioni che meritano”.