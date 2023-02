Monza, assenza pesante per Palladino: un titolare salta il Milan

Vigilia importante in casa Milan in vista del match di domani delle ore 18:00 contro il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Dopo le vittorie contro Torino e Tottenham, gli uomini di Stefano Pioli sono chiamati a riconfermarsi contro i brianzoli, reduci da otto risultati utili consecutivi in Serie A. L’ultima battuta d’arresto dei biancorossi, infatti, risale al 10 novembre 2022, quando la squadra neopromossa in Serie A fu sconfitta dalla Lazio grazie alla rete di Luka Romero.

Verso Monza-Milan, i convocati di Palladino: confermata l’assenza di Carlos Augusto

Questo l’elenco dei convocati diramato da Raffaele Palladino per la sfida ai rossoneri:

Palladino, convocati Monza, Carlos Augusto

Portieri: Di Gregorio, Cragno, Sorrentino.

Difensori: Donati, Pablo Marì, Marlon, Caldirola, Carboni, Antov, Izzo.

Centrocampisti: Rovella, Machin, Barberis, Valoti, Sensi, Birindelli, Ranocchia, Colpani, Pessina, D’Alessandro, Ciurria.

Attaccanti: Gytkjaer, Caprari, Petagna, Mota Carvalho.

Come annunciato già in conferenza stampa, Carlos Augusto, dopo aver saltato l’ultimo match contro il Bologna, non sarà a disposizione del tecnico dei brianzoli neanche per la gara contro il Milan.