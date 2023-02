Il Milan nella giornata di domani è atteso dalla sfida contro il Monza degli ex Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Una partita che la squadra di Stefano Pioli vuole portare a casa per ridare continuità agli ultimi risultati positivi e per rimanere in scia dell’Inter e della lotta per un posto per la prossima UEFA Champions League.

Pochi dubbi, anche per questa volta, su quello che sarà il modulo adottato: la difesa a tre è divenuta ormai consuetudine e tutto lascia pensare che la si rivedrà anche domani contro i brianzoli.

Dubbi su Tomori e Bennacer: oggi giornata decisiva

I rossoneri, dunque, scenderanno in campo, con ogni probabilità, con il 3-4-2-1. Nella giornata di oggi, per quanto riguarda gli ultimi dubbi di formazione che Pioli dovrà sciogliere da qui alla sfida di domani contro il Monza di Raffaele Palladino.

Verranno infatti testati sia Fikayo Tomori che Ismael Bennacer: per entrambi, sono molteplici gli interrogativi circa l’impiego dal 1′, soprattutto per quanto riguarda il centrocampista algerino. Ma il tentativo, in ogni caso, sarà fatto.