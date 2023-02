Ibrahimovic verso un nuovo record: può succedere in Monza-Milan!

Dopo 8 mesi di assenza Zlatan Ibrahimovic è pronto per tornare sul terreno di gioco. Il calvario dello svedese sta per conoscere la parola fine. Infatti Ibrahimovic dovrebbe tornare a disposizione di Pioli per la partita contro il Monza.

Milan, Ibrahimovic a caccia di record

Inoltre, come già abbiamo visto più volte, al destino piace giocare con il calcio. Tant’è che Ibrahimovic rientrerà proprio contro il Monza di Berlusconi e Galliani, dopo aver giocato per l’ultima volta contro il Sassuolo nella partita dello Scudetto.

FOTO: Getty – Milan-Ibrahimovic-Giroud

Nonostante lo Scudetto sia sfuggito in questa stagione, anche se non matematicamente, Ibrahimovic va ora a caccia di record. Infatti, se dovesse segnare nelle prossime gare, diventerebbe il marcatore più anziano della storia della Serie A, scalzando un’altra leggenda del Diavolo come Costacurta.

Inoltre l’attaccante svedese potrebbe aggiungere una nuova vittima alla sua collezione: sono infatti 37 le squadre contro cui Ibrahimovic è andato in gol. All’appello ne mancano solo cinque: Treviso, Spal, Spezia, Benevento e Monza. Re Zlatan è pronto per incanalare nuovamente il Milan sui binari del suo destino.

Enrico Coggiola