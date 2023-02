Monza-Milan, recuperano tre infortunati: le condizioni

Stefano Pioli e il Milan, dopo la vittoria per 1 a 0 contro il Tottenham in Champions League, sono già orientati per la prossima gara di Serie A contro il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi.

Pioli recupera tre infortunati contro il Monza

Stando a quanto riportato da Tuttosport, il Milan sta iniziando a recuperare pezzi importanti della rosa. Infatti Alessandro Florenzi, assente da inizio stagione nella giornata di ieri ha svolto l’intero allenamento in gruppo e sarebbe disponibile per la gara contro il Monza.

Monza-Milan Pioli

Fikayo Tomori e Ismael Tomori invece hanno svolto del lavoro personalizzato e tra oggi e domani sono attese notizie importanti sui loro tempi di recupero. Mike Maignan continua ad aumentare di volta in volta il proprio carico di lavoro per tornare, salvo imprevisti, a disposizione per la prossima settimana.

Monza-Milan, passato che incontra il presente

Il Milan sabato sarà impegnato alle 18 a Monza contro i padroni di casa. All’E-Power Stadium vi sarà l’incontro anche con l’ex patron Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Giacomo Pio Impastato