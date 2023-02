Milan Monza, le probabili formazioni: Pioli cambia in attacco

Reduci da una degna vittoria in Champions, il Milan si prepara alla prossima partita in Serie A, che li vedrà oggi fronteggiare il Monza. Risulteranno ancora fuori dai giochi elementi come Bennacer e Calabria, con la nota positiva però del recupero di Tomori, in difesa con Kalulu e Thiaw.

Non poche del resto le variabili, considerando soprattutto il possibile ritorno di Ibrahimovic, con grande supporto quindi per l’attacco Origi–Leao, anche se solo per uno spezzone.

Stanno infatti migliorando le condizioni di Ibra che, dopo non aver giocato da diverso tempo ormai in una partita ufficiale, potrebbe quindi tornare nell’incontro Monza–Milan.

«La condizione di Ibra sta migliorando, perciò sarà a disposizione», avrebbe infatti confermato Pioli, come riportato sul Corriere dello Sport.

Origi – Milan

Monza-Milan: l’attacco previsto da Pioli

Una possibile carta vincente rossonera all’U-Power Stadium potrebbe essere soprattutto il 3-4-1-2 composto da Diaz, Origi e Leao.

Origi prenderebbe così il posto di Giroud, tra i diffidati insieme allo stesso Leao per rischio di squalifica.

Da considerare che sulla destra Pioli ha anche appena perso Calabria, lasciando quindi spazio a uno tra Messias e Saelemaekers.

Liliana Longoni