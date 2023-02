Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo per la difesa: il Barcellona brucia la concorrenza

Il mercato che verrà in casa Milan potrebbe vedere uno dei suoi obbiettivi sfumare ancor prima dello start. Sono diverse le squadre che già ora si sono messe in moto per assicurarsi i campioni del futuro.

Tra queste c’è sicuramente il Barcellona di Xavi. I blaugrana, secondo la fonte tedesca Sport1, si sarebbero mossi concretamente per assicurarsi le prestazioni di un giovane difensore il quale nome gravitava anche in orbita rossonera.

N’Dicka Milan Barcellona

Si tratta di Evan N’Dicka, centrale classe 1999 attualmente in forza all’Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli in Champions League. Il difensore francese vede il suo contratto scadere il prossimo giugno dunque sarà libero di scegliere la destinazione più gradita in quanto free agent.

Il Barcellona avrebbe raggiunto un accordo di massima con l’entourage del giocatore bruciando di fatto la folta concorrenza. In Italia, oltre al Milan, N’Dicka era seguito da vicino proprio dal Napoli e dalla squadra che occupa l’altra sponda di Milano, l’Inter.

Al Camp Nou potrebbe sbarcare uno dei difensori più ricercati in ambito europeo. Xavi si sfrega le mani.

Matteo Gregori