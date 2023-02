Nuovo Stadio, Milan impaziente: spunta un’altra alternativa

Visti i continui ritardi nel progetto di San Siro, il Milan sta valutando tutte le alternative: non solo Sesto San Giovanni tra queste.

Attualmente, il club di Via Aldo Rossi è posto davanti a un bivio: continuare a portare avanti il progetto congiunto con l’Inter per l’abbattimento del Meazza e la ricostruzione del nuovo impianto oppure spostarlo in altre zone dell’hinterland milanese. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri non intendono andare oltre i due mesi per prendere tale decisione.

Milan Nuovo Stadio Rozzano

Nuovo Stadio Milan, la “carta coperta” di Scaroni è Rozzano

In una recente intervista, il presidente Paolo Scaroni aveva menzionato una “carta coperta” tra i tre progetti portati avanti in parallelo, mai menzionata ufficialmente.

Questa, stando all’indiscrezione lanciata dalla rosea, sarebbe il comune di Rozzano: l’area dispone di alcuni dei requisiti necessari alla costruzione di uno stadio di livello mondiale. Ad oggi, però, tale opzione risulta comunque in seconda fila rispetto a San Siro e Sesto San Giovanni, le due nettamente più concrete.

Infine, se il Diavolo dovesse decidere di abbandonare l’attuale zona per accasarsi altrove, a quel punto la palla passerebbe in mano ai nerazzurri, che dovranno decidere se traslocare insieme ai cugini oppure proseguire in solitaria.

Appare comunque altamente improbabile che l’Inter possa rimanere a San Siro senza il Milan. Pertanto, l’ipotesi più gettonata è la costruzione di due impianti separati, in linea con le altre grandi città europee calcistiche.

Ruggero Gambino