Giroud, futuro in bilico al Milan: sondaggi dalla Premier League

Olivier Giroud, il numero nove dei rossoneri starebbe trattando il suo rinnovo con i rossoneri che per molti viene dato come cosa fatta ma The Sun riporta una possibilità per cui il francese potrebbe avere un futuro lontano da Milanello.

Attualmente in scadenza con i rossoneri infatti, Giroud avrebbe ricevuto sondaggi da diversi club di Premier league, campionato dove ha fatto le sue fortune con le maglie di Chelsea ed Arsenal, in particolare West Ham, Fulham, Crystal Palace e Brentford si sarebbero interessate al suo profilo.

Screenshot olivier giroud milan sondaggi premier league rinnovo mercato

La stessa fonte riporta come non si siano chiuse le porte a nessuna strada e come al momento ci si trovi in una fase di valutazione delle varie opzioni per il futuro di Olivier Giroud, numero nove del Milan che ha interrotto la famosa maledizione del post Inzaghi, rendendosi protagonista nella stagione dello scudetto.

I tifosi rossoneri sicuramente sarebbero felici di poter tifare per il campione del mondo anche la prossima stagione ma risulta chiara comunque la necessità per il club di intervenire sul mercato e cercare una punta, vista l’età che avanza.

Enrico Tiberio Romano